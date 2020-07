Diogo Portugal, Tributo ao Queen,Noite Anos 80 e Jazz movimentam semana no Festival Drive-in

PUBLICIDADE

A quinta semana do Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília, está repleta de novidades. Na programação, stand up comedy com Diogo Portugal, Jazz, Uma Noite Anos 80 e Tributo ao Queen com a Orquestra Filarmônica de Brasília + Banda Magoo. Ainda, filmes infantis, clássicos dos anos 80, Tarantino Night e Horror Night.

A quinta-feira, dia 23, começa em ritmo de nostalgia com a exibição do filme “Dirty Dancing – Ritmo Quente”. Em seguida, o projeto “Tropical Jazz Influenza” recebe o gaitista Pablo Fagundes e o DJ A para uma noite recheada de música de qualidade.

Na sexta-feira, 24, o grande sucesso dos cinemas nacionais “Faroeste Caboclo” será exibido. Logo depois é a vez da festa “Noite Anos 80”, em parceria com Paulinho Madrugada, que anima o local com clássicos dos anos 80 ao som da Banda Magoo.

O humorista Diogo Portugal é a grande atração do sábado, 25. Ele apresenta seu stand up comedy “Risolados”, espetáculo inédito e produzido especial para a quarentena e o formato Drive-in.

Na quarta-feira, dia 29, a Orquestra Filarmônica de Brasília retoma ao palco do festival, juntamente com a Banda Magoo. Eles apresentam o “Tributo ao Queen”. No repertório, hits como “I want to break free”; “Under pressure”; “Who wants to live”; “Love of my life”; “We will rock you”; “We are the champions”; “Bohemian Rhapsody” entre outros.

Os ingressos estão à venda através do Sympla www.sympla.com.br e custam a partir de R$ 60,00 (por carro).

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf