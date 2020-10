Diogo Nogueira volta aos palcos com o show “Pra todo mundo sambar” no Vivo Rio

PUBLICIDADE

Depois do enorme sucesso em suas lives mensais feitas de sua casa, que tiveram mais de 8 milhões de views, seu livro de culinária “Diogo na Cozinha” ser indicado entre os 10 melhores livros de comida do mundo na categoria “Celebrity Chef – World” pelo Gourmand Internacional, maior premiação internacional de editoração de gastronomia e vinhos do mundo, o público pediu e Diogo Nogueira volta aos palcos no dia 24 de outubro, sábado, no Vivo Rio.

Com a reabertura das casas de shows no Rio de Janeiro de forma segura, com distanciamento social, lotação reduzida para o público assistir presencialmente no Vivo Rio e também com venda de ingressos online para assistir de onde estiver, Diogo traz um show novo, apresentando um panorama do samba brasileiro, no espetáculo “Pra todo Mundo Sambar”.

Com a banda completa, vai apresentar seus sucessos, o single “Princípio, Meio e Fim” recém-lançado e músicas novas que estarão no DVD “Samba de Verão”, que planeja gravar até o fim do ano. “Estou feliz em voltar ao palco, com o público presencial. O palco é sempre o palco, é muita energia e será maravilhoso voltar a cantar no Vivo Rio, lugar onde já me apresentei tantas vezes”.

Diogo está voltando a fazer shows presenciais aos poucos, com todos os cuidados recomendados e toda a criatividade para estar próximo aos fãs. Já teve a experiência de voltar ao contato com público em show no drive in Allianz Parque em São Paulo no mês passado e agora em outubro também se apresentou dentro de uma balsa no projeto “Marina Al Mare” em Fortaleza, com o público assistindo ao show das janelas do hotel.

Diogo é um artista inquieto, que, mesmo na pandemia, continuou produzindo e lançando novas músicas e projetos especiais. Suas lives mensais feitas direto de sua casa – que surpreenderam o público com suas habilidades no fogão e cozinhando entre uma música e outra – se tornaram um ponto de encontro mensal e referência de shows ao vivo neste isolamento, com enorme sucesso e audiência, além da participação de amigos e fãs.

Serviço:

Show : Diogo Nogueira – “Pra Todo Mundo Sambar”

Loca l: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro)

Data e horário : 24 de outubro, sábado, às 22h

Abertura do portão : duas horas antes do show

Ingressos : Camarote A R$ 240,00; Camarote B R$ 200,00; Camarote C R$ 110,00; Frisa R$ 170,00; Setor 1 R$ 240,00; Setor 2 R$ 200,00; Setor 3 R$ 180,00; Setor 4 R$ 130,00

* Vendas online em vivorio.com.br

Classificação : 18 anos

Duração : 1h20 (120 min)

Obs : O Vivo Rio elaborou um protocolo rígido que segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. O compromisso é com o bem-estar e a saúde do público, funcionários e dos artistas que lá passarão.

Os espetáculos serão realizados com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 1/3 dos lugares do estabelecimento e o uso da máscara é indispensável.