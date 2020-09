Dilsinho e Menos é Mais são indicados ao Prêmio Multishow 2020

PUBLICIDADE

Na tarde de ontem, 16 de setembro, foram anunciados os indicados ao Prêmio Multishow de 2020, um dos mais importantes da música, e dois artistas da GH Music – escritório de planejamento e gestão de carreira – estão na disputa, são eles: Dilsinho e Menos é Mais. Os indicados ao Prêmio Multishow são escolhidos por um júri formado por profissionais ligados ao mercado da música, da chamada ‘Academia Prêmio Multishow’.

Dilsinho foi indicado, pelo segundo ano consecutivo, a ‘Cantor do Ano’. Em 2019, na sua estreia no prêmio, o cantor levou o mais cobiçado troféu para casa como coroação ao excelente ano do cantor, cheio de conquistas, prêmios e projetos novos. Já o Grupo Menos é Mais faz sua estreia na premiação, concorrendo na categoria ‘Experimente’. Em ascensão meteórica na curta carreira dos pagodeiros brasilienses, a indicação foi mais do que merecida. E, completando o time estrelado do segmento pagode, Sorriso Maroto concorre na categoria ‘Grupo do Ano’.

A revelação dos vencedores do ‘Prêmio Multishow 2020’ acontece dia 11 de novembro, com a famosa cerimônia de premiação e, até lá, vamos seguir votando em Dilsinho e Menos é Mais para levarem os troféus para casa neste ano.

As votações estão abertas e podem ser feitas através do link: https://multishow.globo.com/especiais/premio-multishow-2020/noticia/vote-nos-indicados-ao-premio-multishow-2020.ghtml.