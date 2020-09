DiCaprio faz postagem em apoio à campanha ‘Defund Bolsonaro’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Um uma mensagem em suas redes sociais, nesta quarta (9), o ator Leonardo DiCaprio usou as expressões #DefundBolsonaro (desfinancie Bolsonaro), #AmazonOrBolsonaro (Amazônia ou Bolsonaro) e #WhichSideAreYouOn (de que lado você está).

A campanha #DefundBolsonaro foi iniciada por ativistas brasileiros com foco no público internacional. Um vídeo em inglês produzido pela campanha mostra cidades e produtos da Europa com incêndios, fazendo, assim, uma relação direta das queimadas na Amazônia com o consumo europeu.

O vídeo urge as pessoas a questionar empresas, governos e a se questionar. “De que lado você está?”,diz a voz do vídeo, enquanto uma imagem com as palavras “Amazon or Bolsonaro?” é mostrada.

Na postagem, o ator compartilha um vídeo da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).

A política ambiental do governo vem sofrendo intenso escrutínio internacional devido ao aumento constantemente de desmatamento e queimadas, e a aparente pouca preocupação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quanto ao assunto.

As informações são da FolhaPress