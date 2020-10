Dia das Bruxas: Infinu promoverá uma série de atividades lúdicas para todos os públicos

Abóboras decoradas, chapéus de bruxas, máscaras para dar sustinho e muitas teias de aranha são itens indispensáveis de uma das comemorações mais conhecidas do planeta, o Halloween. Conhecida no Brasil como Dia das Bruxas a celebração acontece no próximo sábado, 31 de outubro, mas ganhará versão especial – e estendida – de terça (27) a segunda (2), na Infinu, comunidade criativa localizada na 506 da W3 Sul. Entre as atividades mais esperadas está a Caça ao Tesouro, com gostosuras gratuitas espalhadas pelo local para que os pequenos possam brincar de maneira segura e divertida.

Seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento ao Covid-19 estabelecidos para o DF, durante toda a semana um showroom estará montado na praça interna do espaço com itens de halloween e muitos mimos das marcas da Picnik Collab. Entre os objetos à venda teremos monstrinhos de feltro, velas, cumbucas e bonecos temáticos. A marca A|Garimpeira também será presença garantida neste espaço, bem como na lojinha ao lado, com peças de mobiliário & decoração temática disponíveis para locação. Também compõem o espaço com objetos incríveis a Nós- Mercado Criativo e o Santo Bataclan.

Na terça (27) Nós – Mercado Criativo desenvolverá a Oficina Especial de Máscaras de Halloween, com transmissão pelo google meet e Instagram. Além disso, a marca e os demais vizinhos do espaço, Verdurão e Santo Bataclan, entregarão durante todo o fim de semana doces para quem aparecer fantasiado, basta dizer a senha: gostosuras e travessuras. Nesse período elas terão à disposição para venda presentes temáticos e produtos divertidos que remetem a brincadeira.

Para celebrar a data acontecerá também o Happy Hour de Halloween com projeto Surdos no Cerrado, na sexta (30), a partir das 18 horas, na Praça da Infinu. Para evitar aglomerações as inscrições serão realizadas previamente pelo link: https://forms.gle/ oKgMhqFKBzaZ1g356, basta preencher o formulário e enviar. O line-up de sexta ficará por conta dos DJs da #Libido Mak e Calixx, das 18h às 22h. Seguindo a programação, teremos maquiagem e pintura de rosto gratuitas no sábado e domingo, das 11h às 14h, com a Drika Peixoto e, durante esta noite, a dose dupla de Bloody Mary será um dos atrativos para os adultos.

Gostosuras ou travessuras

Para adoçar o paladar dos visitantes, durante todo o fim de semana a gastronomia da Infinu trará pratos e delícias adaptadas à comemoração. A Comedoria Sazonal terá a abóbora como centro do sabor com os deliciosos pumpkin spice cake, tostada doçura&travessura, e salada quinole (este último estará disponível durante toda a programação). O vizinho do lado, Antonieta Café, preparou a sua famosa torta de abóbora, além de outros itens do cardápio que terão um toque temático.

Mais um pouco para a esquerda, a Alfredo’s Pizzaria dará uma pizza brotinho de chocolate, na compra de uma pizza grande, para quem for fantasiado. Partindo para uma temporada de verão em João Pessoa, o Loca Pocket se despede da Infinu com uma hamburgada de halloween onde todos os hambúrgueres estarão com o preço único de R$26.

Workshops especiais de halloween – A Bruxa que habita em mim habita a bruxa que habita em você!

Os terapeutas da Respirar o Amor estarão presentes no dia 31, às 11h e às 14h, com os cursos O uso dos cristais para proteção e equilíbrio energético & O poder da intuição com Oráculos, respectivamente, ambos ministrados por Mariel Egler. As vagas são limitadas, com o valor simbólico de R$ 50. As inscrições estão disponíveis via whatsapp pelo número 61986263732. Neste dia a Craudi Social Club comandará o som das 10h às 22h, com o line-up composto por Ogunda-O + Lethal + Rod + Pucci + Klap + Gabriel Cipriani.

Já no primeiro dia de novembro será ministrado o curso de Vaporização Uterina, uma prática de tradição milenar que busca equilibrar a saúde íntima da mulher, com Aline Dantas, somente às 11h. As inscrições e valores acontecem da mesma maneira. Para animar a noite, o som no domingo ficará por conta do projeto TEMPRANO, a partir das 18h, com os Djs PSK + Diii + Maiê.

Antes das 18h no domingo e durante toda a segunda-feira, os DJs residentes da casa cuidaram dos embalos de halloween. Lembrando que a nossa querida W3 estará de asas abertas para a comunidade aos domingos, das 7h às 17h e aos feriados no mesmo horário. Para outras informações confira a programação completa na página da Infinu no Instagram.

Serviço

Gostosuras ou travessuras – Dia das Bruxas na Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: de terça(27) a segunda (2), das 10h às 22h

TRANSMISSÕES ONLINE: TWITCH.TV/INFINUBSB

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO e INFORMAÇÕES: (61) 98292-8194 /@infinubsb

[email protected]