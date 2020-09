Detonautas Roque Clube comemora aniversário de Tico Santa Cruz com live show

PUBLICIDADE

Para comemorar o aniversário de 43 anos de Tico Santa Cruz, o Detonautas Roque Clube faz live show no dia 30 de setembro, às 20 horas, diretamente do Teatro dos Grandes Atores (situado na Barra da Tijuca, RJ), com venda de ingresso pela plataforma www.soundclub.live, aplicativo disponível nas lojas Apple Store e Google Play. No repertório, muitos sucessos da banda com arranjos intimistas, como “O Dia Que Não Terminou”, “Olhos Certos”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Retorno de Saturno” e as mais recentes “Fica Bem e “Ilumina o mundo”, esta última, fala sobre a valorização da vida.

No palco, o show acontece com a formação completa do Detonautas, com Tico Santa Cruz (vocal), Renato Rocha (violão/guitarra), Fábio Brasil (bateria), DJ Cleston (percussão e programações), Phil (violão/guitarra) e André Macca (baixo).

“Nesse momento de tanta dificuldade, diante de tantas incertezas, celebrar o aniversário fazendo o que mais amo na vida, em cima do palco, com meus irmãos de vida, será um presente inesquecível que quero celebrar com os nossos fãs e quem gosta de mim.“, reflete Tico Santa Cruz.

Mesmo com as mudanças que o isolamento social impôs para a continuidade da agenda de shows, os músicos do Detonautas Roque Clube trabalham com encontros virtuais desde o início da pandemia. Tal interação já rendeu para a banda três músicas novas, lançadas nas plataformas digitais pela Sony Music. São elas: “Fica Bem” (Tico Santa Cruz/DRC) em maio; “Carta ao futuro” (Tico Santa Cruz/DRC), single e vídeo clipe em agosto; “Micheque” (Tico Santa Cruz/DRC), single e lyric, em setembro de 2020.

Uma das maiores bandas de Rock da sua geração, o Detonautas fez sua primeira live em maio, quando apresentou seus sucessos em formato acústico e conquistou mais de 400 mil fãs. Em julho, a live foi realizada no Estúdio Mobília Space pelo mês do Rock.

Onde assistir – Sound Club Live:

Após baixar a plataforma de streaming na Apple Store ou Google Play – também disponível pela Web – e fazer um rápido cadastro, o público pode prestigiar o artista durante as lives com valores a partir de R$ 10 com cobrança direta no cartão de crédito. Ainda é possível que o músico crie seu evento e cobre pela entrada antecipada, como um ingresso online, pago também pelo cartão de crédito, como no caso do show do Detonautas Roque Clube. O App Sound Club Live é um projeto inovador , até então inédito no Brasil, é a única plataforma onde o público paga diretamente para o artista, independente de algoritmos, números de usuários ou seguidores.

Serviço LIVE SHOW:

Detonautas Roque Clube Aniversário do Tico | AO VIVO

Data: 30 setembro 2020 | 4af

Horário: 20h

Preço único do ingresso: R$40,00

Compre e assista pela plataforma: Sound Club Live www.soundclub.live