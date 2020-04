COVID-19: Ambev vai produzir uma nova leva de álcool gel para doar a todos os estados do Brasil

PUBLICIDADE 

Nas últimas semanas, a Ambev conseguiu dobrar sua produção de álcool em gel, chegando a um milhão de unidades, que agora serão doadas a todas as Secretarias Estaduais de Saúde das 27 unidades federativas do Brasil. Para ampliar a doação, a Ambev criou linhas de produção exclusivas em algumas unidades e adquiriu novos equipamentos para as cervejarias localizadas em Piraí (RJ) e agora também em Jaguariúna (SP), que vão fazer a extração do álcool que vem do processo produtivo da cerveja e também o envase do álcool em gel.

Para transformar o álcool, em gel, o Centro de Engenharia da Ambev desenvolveu uma fórmula nova, que dispensa o uso do carbopol – uma matéria-prima que está em falta no mercado, o que dificultava a ampliação da produção. O processo será feito por empresas parceiras da Ambev em Cotia e Vinhedo (SP).

O álcool em gel doado pela Ambev será distribuído pelas Secretarias Estaduais de Saúde aos municípios de cada estado de acordo com as necessidades locais. O produto será disponibilizado garrafas em PET como as utilizadas para as bebidas da Ambev.

Sobre a Cervejaria Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, somos mais de 32 mil pessoas que dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalhamos juntos para garantir momentos de celebração e diversão. A Ambev é uma cervejaria inovadora e temos o consumidor no centro de nossas decisões e iniciativas. Nosso portfólio conta com cervejas, refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos, sucos e água, de marcas reconhecidas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, do bem e AMA, a água mineral que destina 100% de seu lucro para projetos que levam acesso à água potável para famílias do semiárido brasileiro. Somente nos últimos cinco anos, investimos R$ 17,5 bilhões no país e deixamos um legado além dos investimentos com nossa ampla plataforma de sustentabilidade socioambiental.