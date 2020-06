LIVE: Forró do Leon Correia (melhores momentos)

PUBLICIDADE

Em clima de são joão, o cantor Leon Correia trouxe as próprias raízes cantando o Forró do Leon. Com momento de muita emoção, o artista pode relembrar a história da família e dividir com o público virtual um pouco desse sentimento. Embalado pelos ritmos de sucesso atual e claro, os clássicos das festividades juninas, o Forró do Leon contou com um repertório que passou por várias gerações, incluindo os hits recentes da própria carreira. Os melhores momentos você confere aqui e agora: