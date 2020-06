Conexão JBr. – Live Roniel e Rafael (melhores momentos)

PUBLICIDADE

Em tempos de quarentena, a moda agora são as lives. No melhor estilo boteco e cerveja, a dupla Roniel e Rafael, fizeram a transmissão direto do Buteco Lendário no Núcleo Bandeirante. A moda de viola marcou presença em peso com sucessos de artistas como Cleiton e Camargo entre outros. Duplas de Brasília foram lembradas e passaram pelo repertório do show. Com apresentação de Rodrigo Daher e algumas parcerias que ajudaram no projeto, sorteios e brindes foram distribuídos durante a transmissão. Quer saber mais como foi? Confere ai: