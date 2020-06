Conexão JBr. – Live de Boteco com Kellen Lemos

PUBLICIDADE

Projeto que tem como intuito, fomentar a cena cultural aqui em Brasília, ajudar na arrecadação de doações de cestas básicas e agasalhos, Live de Boteco, realizado pelo Boteco Lendário, traz artistas locais e muita música boa. Serão apresentações de quarta a sábado, começou ontem 24 de junho e vai até o dia 25 de julho. Com a apresentação do nosso querido Rodrigo Daer, ele que é ator, humorista, apresentador e empresário, comandará o projeto com muita alegria. Na primeira noite de shows, tivemos Kellen Lemos cantando sucessos que marcaram toda uma geração. Quer saber como foram os melhores momentos? Assiste ai: