Conexão JBr – Entrevista com Dj Pontifexx

PUBLICIDADE

Uma história tão jovem e já consagrada, é a do Dj e Produtor Pontifexx, que aos 22 anos já pode esbanjar o talento que tem aos olhos de ninguém menos que Martin Garrix, um dos maiores dj do planeta. Com o sucesso recém lançado em parceria com o também dj e produtor Bhaskar, a música Geting Old ja chega com o pé na porta e chega para mostrar que o brasileiro não está para brincadeira. Confira a entrevista na íntegra que fizemos com ele: