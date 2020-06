Conexão JBr. – Casamento MC Bockaum (melhores momentos)

PUBLICIDADE

O dia mais especial na vida de um casal é o casamento, porém com o período de quarentena, muitos estão aderindo ao modelo online para não perder a data, como foi o caso de Anderson e Pâmela. MC Bockaum como é conhecido, realizou junto com a esposa Pâmela, uma cerimonia apenas para os pais e testemunhas. Apesar da limitação de convidados, a decoração não deixou a desejar de nenhum outro casamento presencial. Alguns parceiros ajudaram no projeto que também contou com participações ilustres como os cantores Buchecha, Digão e Adriana Samartini. O melhores momentos desde a entrada, passando pelo “sim” e chegando ao final você confere agora: