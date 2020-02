O Preço da Verdade – Dark Waters, estreia nesta quinta-feira (13/2)

PUBLICIDADE 

O roteiro nos leva pela história chocante e heroica de um advogado (Mark Ruffalo) que arrisca sua carreira e família para descobrir um sombrio segredo escondido por uma das maiores empresas do mundo e levar justiça a uma comunidade perigosamente exposta por décadas a produtos químicos mortais.

O advogado de defesa ambiental corporativo Rob Bilott (indicado ao Oscar, Mark Ruffalo) acaba de firmar uma parceria em seu prestigiado escritório de advocacia em Cincinnati, em grande parte pelo seu trabalho por defender grandes empresas do setor químico. Ele se vê em conflito depois de ter sido contatado por dois agricultores da Virgínia Ocidental que acreditam que a fábrica local da DuPont está despejando lixo tóxico no aterro que está destruindo seus campos e matando seu gado. Na esperança de descobrir a verdade sobre o que está acontecendo, Bilott, com a ajuda de seu parceiro na empresa, Tom Terp (Tim Robbins, vencedor do Oscar), registra uma queixa que marca o início de uma luta épica de 15 anos – que não apenas testará seu relacionamento com sua esposa, Sarah (Anne Hathaway, vencedora do Oscar), mas também sua reputação, sua saúde e seu sustento.

Ficha Técnica

Diretor: Todd Haynes

Roteirista: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan

Elenco: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper, Louisa Krause

Duração: 128 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Drama