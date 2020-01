‘O Melhor Verão das Nossas Vidas’ chega aos cinemas amanhã

PUBLICIDADE 

“O Melhor Verão das Nossas Vidas”, que estreia em 23 de janeiro, traz para os cinemas uma história cheia de diversão. No filme, as integrantes da banda BFF Girls – Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro – interpretam três amigas de escola que têm em comum o amor pela música. Quando são selecionadas para tocar no Festival do Verão, elas precisam dar um jeito de viajar até a praia, onde vão conhecer novos amigos e viver muitas aventuras.

Dirigido por Adolpho Knauth, o longa traz também no elenco Giovanna Chaves, Bela Fernandes, Murilo Bispo, Enrico Lima, Márvio Lucio “Carioca”, Maurício Meirelles e Rafael Zulu. A produção é da Moove House com parceria da Sony Music e distribuição da Galeria Distribuidora.

Elenco:

Bia: Bia Torres

Laura: Laura Castro

Giulia: Giulia Nassa

Julio: Enrico Lima

Denis: Maurício Meirelles

Carol: Bela Fernandes

Helô: Giovanna Chaves

Professor Caramez:Marvio Lúcio “Carioca”

Leandro:Rafael ZulU

Théo: Murilo Bispo

Ficha Técnica:

Direção :Adolpho Knauth

Roteiro: Cadu Pereiva

Produzido por: Denis Knauth e Adolpho Knauth

Produtores associados Ricardo Costianovsky, Silvia Cruz, Tomás Darcyl, Gabriel Gurman

Produtor executivo: Leonardo Mecchi

Diretor de fotografia: Daniel Talento

Direção de arte: Ula Schliemann

Figurino: Mariana Baffa e Severo Luzardo

Som direto: Fernando Russo

Trilha sonora e direção musical: Áureo Gandur e La Musique

Montador: PH Farias

Vfx: Luiz Gustavo Czaika e Mistika Post

Produção de finalização e Cor: Çarungaua

Co-Produção: Grupo Telefilms

Co-Produção e Distribuição : Galeria Distribuidora

Produção Moove House