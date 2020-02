“Monster Hunter” divulga cartazes oficiais

PUBLICIDADE 

Sony Pictures divulgou os primeiros cartazes oficiais de “Monster Hunter”. O longa é baseado no fenômeno global dos video-games, MONSTER HUNTER e conta com a direção de Paul W.S. Anderson (“Resident Evil”). O elenco é composto por Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Nanda Costa, Josh Helman, Jin Au-Yeung e Ron Perlman. O filme chega aos cinemas do Brasil no segundo semestre de 2020.

Sinopse: Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigoso monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite são transportados através de um portal que liga os dois mundos, eles vão ser confrontados com a experiência mais chocante de suas vidas. Em sua desesperada tentativa de voltar para casa, a corajosa tenente encontra um caçador misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitiram com que ele sobrevivesse nessa terra hostil. Enfrentando incansáveis e aterrorizantes ataques dos monstros, os dois guerreiros se unem para lutar contra eles e encontrar um meio de voltarem para casa.

