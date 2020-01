Filme de Eastwood retoma atentado em Atlanta e pressa da mídia em atribuir culpa

PUBLICIDADE 

Em 1996, um atentado nas Olimpíadas de Atlanta deixou cerca de 120 pessoas feridas, mas esse número poderia ter sido maior se não fosse a ajuda do segurança Richard Jewell, que descobriu uma mochila carregando vários dispositivos explosivos próximo ao evento. Após essa colaboração, investigadores e a imprensa passam a desconfiar que Jewell teria se passado por herói para disfarçar a culpa. O filme “O caso Richard Jewell”, dirigido por Clint Eastwood, mostra a luta ele terá que lutar para provar sua inocência. O longa estreia neste final de semana em Brasília.

Trata-se de um filme repleto de camadas narrativas. Enquanto acompanhamos o protagonista, interpretado por Paul Walter Hauser, frustrado e sem esperanças para resolver seu caso, ainda há outros lados da história explorados.

A mãe dele, Bobi Jewell (Kathy Bates), sofre emocionalmente com as investigações que ocorrem dentro de sua casa; Tom Shaw (Jon Hamm – do famoso seriado ‘’Mad Men’’), detetive do FBI fará de tudo para provar o contrário que Jewell defende.

Uma personagem importante é Kathy Scruggs (Olivia Wilde), repórter do jornal local, que toma medidas desprovidas de ética para conseguir informações e tentar se dar bem com isso.

Na outra ponta da história, o personagem de Sam Rockwell (vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, em 2017), vive o advogado de Richard, outro que passará por poucas e boas para provar que a imprensa está errada.

Todos esses arcos compartilham a mesma história, mas eles conseguem se desenvolver sem atrapalhar o outro, mostrando o cuidadoso trabalho de Billy Ray, roteirista do filme.

O retrato de época é também fiel ao cenário de Olimpíadas. As ambientações, figurinos e adereços utilizados conseguem situar o público quanto ao acontecimento, e o filme ainda consegue abordar a situação política e socioeconômica dos EUA na época, sem desviar do rumo principal da história. É mais um bom trabalho do veterano Clint Eastwood.

Além disso, este é um filme tenso e intrigante. Apesar da narrativa abordar a inocência de Jewell, fica uma dúvida em relação a quais seriam os próximos passos da polícia e da mídia. Como será que Jewell provará que eles estão errados? O que mais os detetives farão para conseguirem se sair bem?

