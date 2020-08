3ª REAU – Rodada de Estudos Audiovisuais oferece sessões virtuais gratuitas de cinema com acessibilidade

PUBLICIDADE

A 3ª REAU – Rodada de Estudos Audiovisuais exibe, aos sábados (até 12 de setembro), a mostra REAU Acessível, com tradução em libras, audiodescrição e/ou legendas para surdos e ensurdecidos, em obras realizadas pelos ministrantes de alguns dos cinco cursos da rodada. As próximas sessões serão com os filmes Deixa na régua (Emílio Domingos, 2016, 73 min – em 29 de agosto); Casa (Letícia Simões, 2019, 94 min – em 5 de setembro); e Angeli 24 horas (Beth Formaggini, 2007, 25 min – em 12 de setembro). Os interessados podem, até a data da sessão, solicitar os links dos filmes pelo site: www.cinemareau.com/mostra-reau-acessvel .

“A REAU Acessível busca aproximar o cinema brasileiro de não-ficção de comunidades que possuem formas diferentes de apreender imagens e sons, incentivando, assim, a ampliação do intercâmbio com a comunidade goiana e fortalecendo a democratização do audiovisual nem sempre disponível em salas comerciais”, afirma a coordenadora de conteúdo da 3ª REAU, Uliana Duarte. O projeto é realizado pela produtora goiana nonanuvem filmes, com apresentação do Fundo de Arte e Cultura da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.

Programação – No dia 29 de agosto, com tradução em libras, estará disponível o documentário Deixa na régua (direção de Emílio Domingos, 2016, 73 min). O filme revela os salões de barbeiro das favelas e dos subúrbios como os lugares onde a nova estética da periferia nasce e se expande. Ponto de encontro dos jovens, os “barbeiros” se tornaram espaços de troca dessa juventude. Deixa na Régua entra nesse universo e, entre cortes, giletes e tesouradas, mostra o que se passa na cabeça dos barbeiros e de seus clientes.

Em 5 de setembro, o documentário Casa (direção de Letícia Simões, 2019, 94 min) estará disponível com tradução em libras, audiodescrição e legendas para surdos e ensurdecidos (LSE). Com grande enfoque na relação da diretora com sua mãe e avó, o filme conta com inúmeras imagens de arquivo da família e cenas que refletem a realidade de muitas pessoas que convivem com diferentes pensamentos e percepções de vida.

Angeli 24 horas (direção de Beth Formaggini, 2007, 25 min), filme sobre o cartunista Angeli e as transformações em sua obra, poderá ser conferido no dia 12 de setembro, com audiodescrição. O documentário é centrado na obsessão de Angeli pelo trabalho e na crise entre ser um artista da cultura pop, produzindo diariamente novas charges e tirinhas para várias mídias, e ao mesmo tempo exigindo de si mesmo radicalidade e capacidade de se renovar, sempre botando o dedo na ferida.

Módulos – Os cursos oferecidos nesta terceira rodada são O roteiro no documentário, com a diretora e roteirista baiana Letícia Simões; A prática no documentário – o processo de filmagem da trilogia do corpo, com o documentarista carioca Emílio Domingos; Narrativas de si no cinema – o olhar prismático da memória, com a pesquisadora Carla Milani Damião (inscrições até 30 de agosto); A imagem em regime adversativo, com o cineasta pernambucano Marcelo Pedroso (inscrições até 06 de setembro); e As linguagens do documentário, com a realizadora carioca Beth Formaggini (inscrições até 13 de setembro). As inscrições ainda abertas são gratuitas e podem ser feitas no site https://www.cinemareau.com/ . Cada curso tem carga horária de 20 horas-aula, com emissão de certificados, e 50 vagas em cada módulo, entre estudantes e profissionais de comunicação, cinema e audiovisual, além de demais interessados.

3ª REAU – Rodada de Estudos Audiovisuais

REAU Acessível (solicitar link em www.cinemareau.com/mostra-reau-acessvel )

29 de agosto: Deixa na régua, doc. de Emílio Domingos, 2016, 73 min. Tradução em libras

05 de setembro: Casa, doc. de Letícia Simões, 2019, 94 min. Tradução em libras, audiodescrição e legendas para surdos e ensurdecidos (LSE)

12 de setembro: Angeli 24 horas, doc. de Beth Formaggini, 2007, 25 min. Audiodescrição

Inscrições abertas para os módulos 3, 4 e 5 em https://www.cinemareau.com

