“Cheiro do Mato”, novo projeto de Hungria Hip Hop chega às plataformas de streaming em 21 de agosto com clipes exclusivos

Hungria Hip Hop já provou para o mundo que não está de brincadeira quando o assunto é música. Um dos poucos artistas nacionais com mais de 2,5 bilhões de acessos e 10 milhões de inscritos no YouTube, o cantor aproveitou o isolamento social para compor e gravar um novo EP.

Batizado de “Cheiro do Mato”, o novo projeto é composto por cinco músicas, todas acompanhadas de videoclipes, em formato nunca antes visto em suas produções. As faixas foram gravadas em versão acústica, algo inédito na carreira de Hungria, além de todo o conteúdo ter sido produzido em apenas um dia.

“Está sendo um momento muito especial na minha vida, uma musicalidade que eu sempre quis fazer, e foi incrível gravar no meio do mato, onde tem natureza Deus está presente. A natureza me acalma, inspira e traz paz.” Declara o artista.

Desde menino, Hungria coloca sentimento em suas canções, e dessa vez não foi diferente. Aproveitando o momento de reflexão, ele se refugiou em meio à natureza, e ao lado do parceiro Luan Padal escreveu quatro novas músicas.

“Nós somos como um vulcão, uma hora a gente explode. As palavras que eu coloquei no papel são como as lavas que caem após uma erupção. Enquanto eu escrevia só pensava em levar para as pessoas, não limitando só ao meu público, um momento de paz, reflexão e credibilidade.”

A partir do dia 21 de agosto, o público poderá conferir o EP completo em todas as plataformas de streaming, e o primeiro clipe lançado será da música “Amor e Fé”, que vem acompanhado de “Pisando na Lua” (28/08), “Hoje ela já chorou” (04/09), “Super Herói” (11/09) e para fechar com chave de ouro, uma nova roupagem do sucesso “Um Pedido” (18/09).

“Juntei com os melhores da música e fiz um som diferente. Estou muito feliz com o resultado, sei que ficou incrível. Sejam muito bem vindos ao “Cheiro do Mato!” – finaliza Hungria.

As músicas e seus compositores:

Amor e Fé – Composição: Hungria e Luan Padal Pisando na Lua – Composição: Hungria e Luan Padal Hoje ela já chorou – Composição: Hungria e Luan Padal Super Herói – Composição: Hungria e Luan Padal Um Pedido – Composição: Hungria Hip Hop / Sa Ding Ding / Jeferson