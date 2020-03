Zeca Pagodinho diz estar sem paciência longe dos botequins, mas pede respeito à quarentena

PUBLICIDADE 

Zeca Pagodinho, fez um apelo nas redes sociais pedindo para que as pessoas respeitem o isolamento social, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus. No entanto, o cantor revelou que não está gostando nem um pouco de ficar longe dos botequins.

“Então meus fãs, estou aqui na quarentena, claro que sem paciência nenhuma, por que eu gosto de ir para o botequim, ir pra rua, ver meus amigos… Mas se é para o bem do mundo e da saúde, estamos aqui, rezando como sempre”, afirmou ele, que disse concluiu dizendo que “ainda vamos tocar muito samba por aí”.

Além de vários comentários, o cantor recebeu diversas mensagens de apoio de seus seguidores e convites para tomar uma cerveja quando a quarentena acabar. “Cada um de nós fazendo nossa parte logo logo, vai passar essa pandemia”, afirmou um internauta.

Vários famosos já contraíram o novo coronavírus. Entre eles estão nomes como IIdris Elba, Kristofer Hivju, conhecido por atuar na série “Game of Thrones” e a atriz Itziar Ituño, que interpreta a personagem Raquel Murillo na série “La Casa de Papel”.

No Brasil, também houve diagnósticos entre os famosos como a atriz Fernanda Paes Leme, a ativista Luísa Mell, e o cantor Dinho Ouro Preto. A apresentadora Ana Hickmann, relatou ter febre alta, calafrios e dores no corpo, mas disse que não fará o exame ainda, já que não apresenta insuficiência respiratória.

Confira o post do cantor: