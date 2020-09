Will Smith posta foto com elenco de ‘Um Maluco no Pedaço’ após gravar especial

PUBLICIDADE

Para os fãs de “Um maluco no pedaço”, boas notícias. Will Smith publicou uma foto com o elenco original da série após a gravação doespecial para o HBO Max. “Hoje faz 30 anos que ‘Fresh Prince of Bel-Air’ estreou. Então estamos preparando algo para vocês… uma verdadeira reunião da Família Banks está chegando em breve no HBO Max!”, escreveu o astro. “Descanse em paz James [Avery]”, completou Smith em homenagem ao intérprete do tio Phill na série, que morreu em 2013.

Na foto, aparecem os atores Daphne Maxwell Reid (Vivian), Karyn Parsons (Hillary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Joseph Marcell (Geoffrey), Tatyana Ali (Ashley) e DJ Jazzy Jeff (Jazz). Will Smith também divulgou uma imagem ao lado da atriz Janet Hubert-Whitten, que viveu a primeira tia Vivian no programa. A previsão é que o episódio especial estreie no final de novembro na plataforma streaming da emissora americana e que ainda não está disponível no Brasil.