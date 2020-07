Whindersson discute com deputado que insinua traição de Luisa

PUBLICIDADE

O deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP) e o humorista Whindersson Nunes iniciaram uma discussão na internet. Durante o embate, o parlamentar fez um comentário com teor sexual envolvendo a cantora Luísa Sonza, neste domingo (12). A briga havia iniciado com um comentário em um vídeo postado por Whindersson em que ele está treinando boxe. “Boa! Forte como um boi!”, escreveu Gil Diniz, insinuando que o comediante teria sido traído durante o casamento com Luísa Sonza.

Em resposta, Whindersson perguntou ao parlamentar qual seria o gosto das botas de um militar, insinuando que o parlamentar é submisso a militares. Após isso, Gil Diniz publicou uma foto na qual MC Rebecca simula fazer sexo oral em Luísa Sonza. O deputado anexou ao post o seguinte comentário: “vou perguntar para o Vitão, que gosto tem.”

O humorista comentou sobre a insinuação sexual feita por Gil Diniz e questionou o cargo ocupado por ele. “Imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém, preocupa uma porra dessas viu”, escreveu Whindersson.

“Galera, eu vejo as piada tudo, de Corno, de Vitao, a mais engraçada pra mim foi Corno McGregor kkkkkkklllll boa boa Agora DEPUTADO com putaria do nada, esses cara ganha dinheiro de vcsss, eu to rico galera, to de boa, mas vcs q se fode aí com esses cara, palhaçada isso com vcs”, escreveu Whindersson em reação à postura do legislador.

O deputado estadual de São Paulo foi um dos citados na CPMI das Fake News, que investiga a disseminação coordenada de conteúdo falso e integra o grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.