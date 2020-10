“Vou trilhar meu próprio caminho”, diz Maísa sobre saída do SBT

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A apresentadora Maísa Silva, 18, deixou o SBT após 13 anos na emissora. A notícia foi divulgada neste sábado (3) por meio da assessoria do canal. Por meio do Twitter a apresentadora prometeu que faria um vídeo contando as razões que a levaram a essa decisão.

“Obrigada por todo o apoio, estou recebendo mensagens muito carinhosas e do fundo do meu coração, eu não esperava. Tive muito medo do que iam pensar, mas também segui firme com minha decisão pois tive amparo da minha família e do SBT pra seguir meus sonhos e trilhar meu caminho”, postou a apresentadora, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter no mundo por conta da novidade.

Em seguida, ela prometeu que se pronunciaria ainda neste sábado. “Sei que estão esperando um esclarecimento da minha parte, e ele vem mais tarde através de um vídeo. Como viram, a nota soltada [SIC] pelo @SBTonline foi 100% respeitosa e verídica e fico muito feliz de vocês estarem compreendendo. Até logo”.

Porém, quem esperava que Maisa explicasse os novos projetos em que está envolvida e uma razão concreta para a saída do SBT, se frustrou. No conteúdo que conta com pouco mais de 15 minutos, a adolescente fez uma retrospectiva de sua trajetória no SBT, disse que descansará e que pode também “viajar ou fazer um intercâmbio”, além de agradecer ao apoio que recebeu de Silvio Santos, dos fãs e dos colegas de trabalho.

“O Silvio Santos fez tantas coisas por mim, que vocês não têm noção”, contou Maísa, emendando que o apresentador auxiliou a família dela a administrar sua carreira, pois seus pais não eram do meio artístico.

“Ele ajudou para que não caissem em nenhuma pegadinha ou contrato que pudesse me prejudicar”, contou.

Maísa disse que não dará entrevistas para falar de sua saída do SBT e que fez o vídeo para evitar que notícias mentirosas fossem relacionadas ao desligamento dela da emissora e também para que não houvessem ofensas nas páginas do SBT. “Comecei a ter proposta de outros projetos que também tinha vontade e assim como eu parti do Bom dia e Cia para o ‘Carrossel’, que era um mundo desconhecido, também estou fazendo isso agora: partindo rumo ao desconhecido, porque tem sonhos, metas e coisas que eu quero fazer”, pontuou.

“Isso não é um adeus, é um até logo. Se for da vontade de Deus, vou voltar no momento certo. Por enquanto, vou trilhar meu próprio caminho e espero que vocês fiquem felizes por mim”, disse Maísa, reforçando que partiu dela o desejo de deixar o SBT. “Tomei essa decisão que não foi fácil, porém sei que será o melhor pra mim nesse momento. Tenho 18 anos, sou uma mulher e tenho minhas próprias decisões”, concluiu.

