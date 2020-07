Suposto nude de Tiago Iorc vaza na web e vira um dos assuntos mais comentados

PUBLICIDADE

O cantor Tiago Iorc, 34, é um dos assuntos mais comentados no Twitter desde a noite desta terça-feira (14). Isso porque um suposto nude do artista vazou na web e agitou fãs e internautas, que reproduziram memes e comentários sobre a foto íntima.

Na imagem que circula nas redes sociais, o rosto de Iorc não aparece, e por isso a veracidade não pode ser comprovada. Ainda no registro é possível ver o nome de usuário da conta do Instagram do cantor. Ele teria enviado o nude para uma pessoa -que permanece em anônimo- na ferramente de Story da rede social.

Além do órgão genital, a frase “te quero aqui” aparece escrita na foto, o que acabou virando meme na web. “Olhando pro nada e pensando em como eu te quero aqui”.

“Eu desesperadamente procurando o nude do Tiago Iorc depois do Brasil inteiro já ter visto o nude menos eu”, escreveu uma usuária do Twitter. Já outra brincou: “Tiago Iorc eu amei te ver”, fazendo referência a canção de sucesso do músico.

O humorista e influenciador Whindersson Nunes também comentou sobre a repercussão: “Por isso que o Tiago some, o coração do homem pra bombear sangue pra um pomba daquela é muito esforço, tem que descansar no mínimo um ano”, escreveu.

Após o tuíte, muitos seguidores de Whindersson questionaram o fato de a piada ser machista, dizendo que, se o nude fosse de uma artista mulher -como já aconteceu com a própria ex-esposa do youtuber, a cantora Luísa Sonza-, ela não seria “venerada” e sim criticada.

“Um nude pra um homem não tem o mesmo peso pra uma mulher. Homem não sofre revenge porn, homem não se mata por conta de fotos íntimas expostas. Mas você não está preocupada com nenhuma mulher com fotos expostas”, rebateu Whindersson. O comediante ainda brincou dizendo que foi “cancelado” pelo órgão íntimo de Tiago iorc.

Até o momento, o músico não comentou o caso.

As informações são da FolhaPress