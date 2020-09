‘O novo é sempre um desafio’, diz Tarcísio Meira sobre saída da Globo

PUBLICIDADE

Tarcísio Meira, 84, e Glória Menezes, 85, fizeram a primeira participação em um programa da Globo após encerrarem a relação de mais de 50 anos com a emissora. Foi no Conversa com Bial, exibido na madrugada deste sábado (26).

“Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo”, avaliou o ator. “Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio.”

“O nosso contrato terminou, e contrato que termina… termina”, conformou-se. “Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos, e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo.”

A notícia da saída do casal da emissora deixou muitos fãs revoltados na internet, por considerarem que a emissora havia sido “ingrata” com eles. “Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinho”, afirmou.

Sobre o casamento de 57 anos, eles disseram que, ao contrário do que as pessoas pensam, nem tudo são flores. “Não somos o casal perfeito, somos apenas um casal”, defendeu o ator.

“Eu amo profundamente o Tarcísio e tenho a certeza absoluta de que o Tarcísio ama profundamente a Glória”, contou a atriz. “Eu sei que é uma coisa rara, mas isso aconteceu com a gente, o amor. E o amor supera tudo, as brigas e as coisas. No fim, o amor é muito maior do que tudo.”