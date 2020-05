Namorado de Gugu entra na Justiça com pedido de reconhecimento de união estável homoafetiva

PUBLICIDADE 

O chef de cozinha Thiago Salvático protocolou processo de pedido de reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador Gugu Liberado. O salvático destalhou no processo o relacionamento que tinha com Gugu desde 2011 até sua morte.

Thiago e Gugu se conheceram no avião e depois começaram a trocar emails marcando de se encontrarem e a partir daí viajaram juntos e deram o primeiro beijo. Foram anexadas ao processo comprovantes das inúmeras viagens que fizeram juntos ao redor do mundo. O processo lista mais de 40 destinos como Paris, Áutria, África do Sul, Méxica e França.

A defesa incluiu trechos de várias conversas que trocaram pro WhatsApp. Na ação, a defesa do chef de cozinha argumenta que o envolvimento entre os dois não tinha mais como evoluir em termos afetivos, e que o acordo verbal selado em novembro de 2016, quando combinaram de passar o resto de suas vidas juntos. Configurando a relação como uma união estável.

O casal possuía contas em conjunto e compartilhavam cartões de crédito e senhas pessoais. Além do reconhecimento da união estável homoafetiva e a divisão dos bens adquiridos desde novembro de 2016, a defesa de Salvático pede uma indenização de R$ 100 mil e que os réus (filhos, sobrinhos, irmãos e mãe de Gugu) arquem com as custas processuais.