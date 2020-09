Naiara Azevedo revela que perdeu 30 quilos e diz: “Emagreci pela dor”

PUBLICIDADE

A cantora Naiara Azevedo, do hit 50 reais, deu uma entrevista à revista Quem e revelou que perdeu 30 quilos. No bate papo, a sertaneja contou sobre a nova silhueta e como está mantando sua alimentação durante a quarentena.

“A gente tem que ter disciplina! Sou muito disciplinada e quando me proponho a fazer algo, faço. Já me cuidava antes, mas quando estava na estrada, não tinha noites de sono bem dormidas – que fazem toda a diferença -, nem rotina para comer no horário certo e tempo para encontrar os alimentos corretos. Minha rotina era contra mim na estrada. Agora tenho uma rotina de uma pessoa normal e a mágica do emagrecimento acontece. Em cinco semanas, perdi sete quilos. Cheguei ao objetivo com esse peso que estou agora”, disse.

Azevedo ainda falou sobre autoestima: “Sempre me amei e fui muito segura de mim, mesmo com sobrepeso. Acho que a gente tem que se amar. O primeiro grande amor tem que se o amor próprio. Então, sempre me gostei muito, mas hoje estou gostando de mim ao quadrado. Estou nojo.”

A artista procurou um psicólogo para ajudar no seu processo de emagrecimento e tratar a ansiedade. “Sempre ouvi que precisava ter equilíbrio. É óbvio que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Fiz seis meses de terapia e isso foi excelente para minha vida pessoal, profissional, saúde mental e corporal. Eu comia por ansiedade. Tinha que ver o fundo da panela, comer até ficar estufada, passando mal. Eu era extremamente ansiosa. Na verdade, ainda sou muito. Se eu não pensar para comer, como até o fundo da panela”, contou Naiara.

“Já pesei 90 kg. Deu um choque quando subi na balança. E também me prejudicava nos palcos. Lesionei o joelho e o pé porque jogava todo o peso no lado direito do corpo. Fui ao ortopedista e com muita dor e ele me falou que se continuasse nessa pegada, o corpo não ia aguentar. Disse que eu tinha duas opções: fazer dieta ou fazer uma cirurgia no joelho. Como eu não podia parar na época porque não tinha condição, era ruim de bolso, fazer dieta era o único caminho. Emagreci pela dor!”, concluiu.