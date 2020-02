“Me liga quando sair”, repreende Suzana Pires para Boca Rosa

PUBLICIDADE 

A atriz Suzana Pires causou nas redes sociais após repreender a participante do BBB20, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. A influenciadora usou o termo “girl power” com desdém e a atriz, que disse ao colunista Leo Dias que tem carinho por ela, afirmou que quer encontrar pessoalmente para discutir sobre o empoderamento feminino.

“Meu conselho para Boca Rosa é: quando ela sair da casa, precisa me ligar. A Bianca tem meu telefone. Eu a conheço. Ela é um amor de pessoa, só que precisa aprender algumas coisas para não ser taxada de vazia, de marqueteira. Ela está perdendo seguidor”, disse.

A atriz é idealizadora do Instituto Dona de Si, que tem como principal objetivo capacitar e inserir mulheres no mercado de trabalho. “Vou levá-la no meu instituto para ela ver a importância do ‘girl power’. A gente tem que conversar. No instituto, fazemos a aceleração do talento feminino. O que a gente quer é realmente trazer essa consciência do poder que as mulheres têm para elas”, afirmou.