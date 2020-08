Mayra Cardi cobra R$ 150 mil para emagrecer famosas

PUBLICIDADE

Mayra Cardi passou por um período difícil durante o término com seu ex marido Arthur Aguiar. A coach o acusou de mais de 10 traições e disse viver em um relacionamento abusivo. Mesmo assim, sua vida profissional está indo muito bem.

Mayra tem cobrado R$ 150 mil em seu programa de emagrecimento. Ainda há opções mais baratas, em torno de R$ 60 mil e 100 mil.

A coach de emagrecimento conta com clientes importantes em seu currículo, como Cleo, Anitta e também as cantoras Maiara e Maraísa. Deborah Secco também está na lista, ela tem sido atendida com o pacote ‘personalité’, que lhe dá direito a um chef exclusivo para morar em sua casa, além de consultas com nutricionistas e profissionais especializados.

Mayra também está investindo em um reality show, para mudar os hábitos alimentares dos participantes.

