Marilia Mendonça desabafa após vendedora oferecer sexo virtual

Marilia Mendonça usou seu perfil no Twitter para fazer um desabafo. A cantora falou para os fãs que não aguenta mais bloquear uma mulher que tem lhe oferecido sexo virtual. “Eu não aguento mais bloquear essa vendedora de sexo virtual comentando minhas postagens. Minha filha, vai caçar o rumo de vocês”, afirmou.

Seguidores comentaram sobre a situação. “Meu Deus isso existe?”, afirmou um. Marilia respondeu: “olha qualquer postagem de insta verificado, tem um monte de perfil comentando: alguien queres masagearme… my mom says I’m cute… com um monte de foto pelada QUE SACO”.