Maisa Silva não renova contrato com SBT e deixa emissora após 13 anos

São Paulo, SP

A apresentadora Maisa Silva, 18, deixou o SBT após 13 anos na emissora. De acordo com nota da assessoria de imprensa do canal, “a apresentadora comunicou sobre a não renovação de seu contrato, que vence em outubro”.

Ainda segundo o informativo, “foi uma decisão muito difícil, mas Maisa sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora”.

Maisa resolveu romper com a emissora para investir em novos projetos pessoais e profissionais. O comunicado reforça que a parceria da jovem com o SBT continua em participações especiais nos programas da casa, Teleton e também em projetos digitais.

“Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos”, finaliza a nota.

Maisa foi descoberta aos três anos, quando participou do programa de Raul Gil, na Rede Record, dublando sucessos do Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa. A desenvoltura dela chamou a atenção do SBT, que a contratou em 2007 para apresentar o programa Sábado Animado, grande sucesso no horário, o que a fez ganhar um quadro no dominical Programa Silvio Santos.

Como atriz, seus principais trabalhos na emissora foram na novela “Carrossel” (2012-2013) e “Carinha de Anjo” (2016-2018). Desde 2019, estava a frente do talk show Programa da Maísa, no qual entrevistou celebridades como Pedro Bial e Katy Perry. A artista também estrelou filmes como “Cinderela Pop”, “Tudo Por Um Popstar” e “Um Pai no Meio do Caminho”.

As informações são da Folhapress