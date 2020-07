Maiara perde 4kg em 4 dias com exercícios e dieta em spa: ‘Luto contra a balança’

PUBLICIDADE

Maiara, da dupla com Maraisa, tem compartilhado com seus seguidores seu processo de reeducação alimentar. Na última segunda-feira, dia 29, a cantora posou de biquíni em frente ao espelho para mostrar o resultado. “Bom dia! Hoje tem hora verdade… Hora da pesagem quer dizer. Agorinha conto para vocês”, comentou a cantora, que na sequência revelou a perda de peso aos seguidores. “Quatro dias, quatro quilos! É difícil, mas dá certo”, disse.

Hospedada com a irmã Maraisa em um spa, a sertaneja disse ter procurado especialistas para cuidar da saúde, a fim de manter uma dieta balanceada junto com uma rotina de exercícios. “Foram quatro dias que eu tô no spa fazendo programa de reeducação alimentar”, revelou ela, que chegou a ironizar os quilos perdidos. “Acho que saiu só a cachaça”, brincou.

De acordo com a cantora, o processo de perda de peso é um objetivo a longo prazo. “Eu já cheguei a pesar 85 kg. Eu luto contra a balança. Tento cuidar da minha saúde, mas essa questão de perder peso sempre foi um problema na minha vida. Então, tudo o que eu conheço, tento passar pra vocês”, disse