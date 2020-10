Lucas Lucco tentou desfazer harmonização facial após insatisfação com resultado

PUBLICIDADE

Lucas Lucco, 29, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após sua participação no Fantástico (Globo) na noite deste domingo (4). Isso porque em entrevista ao programa o cantor afirmou que se arrepende de ter realizado harmonização facial.

Em agosto do ano passado, quando o artista fez o procedimento, ele já chamou a atenção de internautas e fãs. Mas só agora, após um ano, o ator afirmou que não é feliz com o resultado. “Você se olha e simplesmente não consegue enxergar seus traços. Isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima e eu não gosto nem de olhar para as minhas fotos do noivado” disse ele.

Lucco contou que a decisão de realizar a harmonização não foi planejada. Ele foi pego de surpresa por uma profissional da área de saúde. “A dentista sugeriu me deixar mais com cara de bad boy, mais masculino, e colocar um pouco de colágeno para deixar o maxilar mais projetado. Eu pensei: ‘Estou aqui na cadeira já, vai ficar chato sair’. Ia criar toda uma situação, então concordei”.

A reportagem do Fantástico abordou a questão da pressão estética entre os homens, e também mostrou outro famoso que realizou harmonização facial para comentar sobre o tema, o DJ Alok, 29, que, diferentemente de Lucas Lucco, ficou feliz com o procedimento.

O arrependimento do cantor o levou a passar por um processo de reversão da harmonização. “Mesmo assim tenho a sensação de que não estou parecido comigo mesmo”, disse. “Se não tiver alinhado com o que quer, pode ser que não dê bom”, completou Lucco.

Atualmente Lucas Lucco vive uma fase boa da vida pessoal. Ele e esposa Lorena Carvallho, 27, estão esperando o primeiro filho. O anuncio foi feito em setembro e no último sábado (3) o casal realizou um chá revelação para amigos e familiares.

