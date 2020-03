Gracyanne Barbosa publica despedida emocionante para cachorro

PUBLICIDADE 

A paixão de Gracyanne Barbosa por animais é celebrada sempre por ela em suas redes sociais. Nessa segunda-feira (09/03), a musa fitness emocionou os seguidores ao publicar uma mensagem de amor para o cãozinho Rambo, que faleceu.

“Hoje à tarde quando cheguei em casa, você me recebeu com seu jeitinho alegre, sorrindo e todo carinhoso, como sempre Eu nem imaginava que ali era a nossa despedida”, começou Graci no texto.

“Você veio de Campo Grande (MS) para o Rio de Janeiro, pra alegrar os nossos dias. Sou tão grata por esses anos de puro amor, pelos seus sorrisos. Gente, sério, ele sorria e era puro charme. Meu pequeno grande valente, imagino a bagunça que está aí em cima agora, você, Gorda, Bruce e Anita juntos.. Sentirei tanto sua falta e te amarei eternamente, Rambo!”, completou.