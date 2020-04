Filhos de Gugu excluem mãe do grupo de beneficiário de seguro do apresentador

PUBLICIDADE 

Em meio à briga judicial sobre a herança de Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, os filhos João Augusto, Marina e Sofia excluíram a mãe, Rose Miriam di Matteo, do grupo de beneficiários de um seguro de viagem do apresentador.

Segundo a reportagem, os três filhos foram identificados como os únicos herdeiros ​​pela seguradora Starr International Brasil do apresentador. A empresa não nega a indenização, mas espera uma decisão judicial para seguir com ela.

Procurado pelo F5, um assessor da família de Gugu que afirma não ter conhecimento sobre o caso, “e mesmo se não tiver o poder de comentar sobre os envolvidos, sigilo da justiça”. O advogado de Rose, Nelson, também não comenta sobre.

A seguradora diz que não tem permissão para comentar sobre o processo, pois o mesmo é válido em segredo de justiça. Segundo o Notícias da TV, o valor acumulado por Gugu na Starr é de R $ 126 mil.

Gugu teve uma morte confirmada no dia 22 de novembro após passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma ocorrência sofrida em casa. Ele remove uma altura de quatro metros, quando usa um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Apesar do anúncio da família , o documento, segundo a publicação, aponta os dados oficiais da morte como 21 de novembro e cita “contusões na cabeça e pescoço, com o mesmo diâmetro periorbital à direita. Hemorragia subaracnóide, fraturas do osso parietal direito, fraturas na têmpora direita, hematomas subdurais bilaterais ”.