Fátima Bernardes mostra foto do primeiro encontro com Túlio Gadêlha

Que está apaixonada, a apresentadora Fátima Bernardes não esconde de ninguém. E nesta quinta-feira (7), ela entrou no clima de #TBT e usou as redes sociais, para compartilhar uma foto antiga com o namorado, Túlio Gadêlha. Segundo a apresentadora, o registro foi feito durante o primeiro encontro do casal.

Na imagem, é possível ver Fátima ao fundo rodeada de amigas, e Túlio, à frente. “Faz 3 anos que nos vimos pela primeira vez na casa de uma amiga”, escreveu Fátima na legenda do post.

“Quem diria tudo que aconteceria depois com cada um de nós dessa foto? Felizmente, estamos todos bem de saúde, mas saudosos dos nossos encontros”, completou a comandante do Encontro, na TV Globo.

Fátima assumiu o romance com Túlio em novembro de 2017. Ela foi casada com o jornalista William Bonner por 26 anos, e o ex-casal é pai de trigêmeos.