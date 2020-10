“Eu dei o primeiro beijo gay na TV. Exijo que reconheçam isso”, diz Lima Duarte

PUBLICIDADE

O ator Lima Duarte, de 90 anos de idade, está dando o que falar após fazer uma declaração. Em entrevista ao colunista Fefito, do UOL, ele disse que deu o primeiro beijo gay da televisão brasileira: “Fui eu quem deu o primeiro beijo! E exijo que reconheçam isso.”

“Rapaz, não lembro. Mas uma coisa que eu vou te contar em primeira mão: hoje tem muito dessa conversa de homem beijando homem, de quando é que vai sair o beijo gay, o beijo homo. Sabe quem deu o primeiro beijo em um homem na televisão? Eu!”, continuou o veterano.

Lima ainda narrou o fato: “Foi na peça ‘Panorama Com Vista Para a Ponte’, do Arthur Miller. Se passava tudo no cais do porto de Nova Iorque. Quem dirigiu foi a Wanda Kosmo. Mas era eu que fazia o ítalo-americano portuário, estivador que tinha uma filha de criação, que era Rita Cléos, uma atriz loirinha, bonitinha. A minha mulher era a Wanda Kosmo, que dirigia. Nós criamos aquela menina grande, e um dia ela aparece: ‘Ah, ela tem um noivo, namorado’. Eu quis saber quem é o sujeito! Aí ela traz eu e Cláudio Marzo… ‘É isso aí? Você está namorando isso aí é um veado! Você não vê que ele é veado? Quer ver como ele é veado?’ Pegava ele e dava um beijo violento. É uma grande cena! Um beijo na boca. Fica evidente que ele era apaixonado pela filha adotiva.”