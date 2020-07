Corpo é encontrado em lago onde desapareceu Naya Rivera

PUBLICIDADE

A polícia do condado de Ventura, na Califórnia, informou em seu Twitter nesta segunda-feira (13/7) que encontrou um corpo no Lago Piru, o mesmo onde a atriz Naya Rivera desapareceu na última quarta-feira (8/7) após um passeio de barco com o filho Josey, de 4 anos.

Segundo a publicação feita pela polícia, profissionais ainda trabalham para recuperar o corpo encontrado, sem nenhuma confirmação de que seja Naya Rivera. “Um corpo foi encontrado no lago Piru nesta manhã. A recuperação está em andamento. Uma coletiva de imprensa será realizada às 14h – horário local- no lago”, diz a publicação.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Entenda o caso:

Atriz conhecida pelo papel de Santana Lopez na série musical Glee, Naya Rivera desapareceu sair com o filho de 4 anos, Josey, para dar um passeio de barco no Lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia, na tarde da quarta-feira (8/7).

A atriz teria alugado um barco por volta das 13h – horário local – para passear com Josey. Segundo o xerife do condado de Ventura, Eric Buschow, a atriz chegou a nadar no lago com o menino. Um vídeo divulgado nesta sexta-feira pela polícia local mostra o momento em que Naya chega ao local para pegar o barco.

Cerca de três horas após a saída dos dois, o garoto foi encontrado dormindo sozinho no barco. A bolsa de Naya também estava na embarcação. Segundo as autoridades, Josey afirmou que a mãe pulou na água, mas nunca retornou para o barco. Na última semana, após dias de buscas, a polícia afirmou que o corpo poderia nunca aparecer.