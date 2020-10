Cláudia Raia posta foto amarrada e diz que é como se sente na sociedade

View this post on Instagram

Como eu me sinto quando dizem que não tenho mais idade pra usar determinada roupa, dizer e fazer determinada coisa ou me comportar do jeito que eu quiser me comportar. Como que eu me sinto quando olho pra essa sociedade que coloca as mulheres em caixas, objetificadas e cristalizadas em padrões, sem respeitar nossos desejos, corpos, manifestos e decisões. Como me sinto quando leio comentários disseminando ódio e ignorância. Por mais liberdade, igualdade e respeito. ♥️ Mulherada, a gente pode o que a gente quiser, na idade que for! 😘 . #corpolivre #alémdoqueessecorpo #agelessbeauty #ageless 📸: @marcellarica