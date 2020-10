Bruno Gagliasso e Gio Ewbank ficam em ilha particular com diária de mais de R$ 20 mil

PUBLICIDADE

Bruno Gagliasso, 38, e Giovanna Ewbank, 34, resolveram tirar alguns dias de descanso com os filhos em uma ilha particular de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, cuja diária supera os R$ 20 mil –com impostos e taxa de serviço.

O luxo e as paisagens da Ilha do Japão podem ser vistos nos posts que o casal tem feito em suas redes sociais nos últimos dias. “Sem celulares, sem correria. Apenas nós curtindo a nossa presença”, afirmou o ator em um deles.

Localizada a 7 km da margem de Angra, a Ilha do Japão oferece acomodações luxuosas para até 10 pessoas, tem uma praia privada e águas cristalinas, afirma o site da imobiliária responsável pelo aluguel do local.

Além das paisagens, o imóvel tem grande terraço ao ar livre, com churrasqueira e área de piscina, um deck de solário, um luxuoso jacuzzi com vista para o mar. Na parte interna são cinco quarto, sala de mídia, entre outros confortos, que incluem um heliponto e um barco de velocidade.

O imóvel está disponível para aluguel e a diária apresentada no sita da imobiliária é de R$ 17.240. Com as taxas de serviço e impostos, no entanto, esse valor superar os R$ 20 mil.

As informações são da FolhaPress