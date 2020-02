Britney Spears posta em seu Instagram vídeo do momento em que ela torce o pé

PUBLICIDADE 

Britney Spears sofreu uma lesão no pé em quanto dançava há cerca de dez dias. E nesta quarta-feira (26), a cantora mostrou em seu Instagram o momento da torção que resultou em uma fratura óssea no momento em que ensaiava descalça no seu estúdio.

“Eu estava sem dançar há uns seis meses, por isso eu estava a todo o vapor. E sim, eu sei que estou descalça. Não ria, mas eu me sinto mais segura no chão desta maneira. PS. Você pode ouvir o momento em que quebro meu pé aqui. Desculpe pelo volume alto”, escreveu a cantora em seu Instagram.

Sam Asghari, namorado da cantora, já havia revelado em suas redes sociais que a cantora quebrou o pé e precisou imobilizar. “Desejando uma ótima recuperação para que ela possa pular, correr e dançar”, escreveu ele.