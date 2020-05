Atriz Aracy Balabanian é internada às pressas no Rio

PUBLICIDADE 

A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Clínica São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao portal R7 pela assessoria de imprensa da unidade.

De acordo com o boletim médico nesta terça-feira (26), a atriz está com insuficiência respiratória e teria realizado uma série de exames, entre eles o teste de covid-19.

O quadro de Aracy insipira cuidados e ainda não há previsão do resultado do exame.

Leia o boletim médico na íntegra:

A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25/05, no CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de covid-19, ainda sem confirmação do resultado.

