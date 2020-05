Ator Carlos Vereza, sai em defesa de Regina Duarte: “Não pode ser tratada dessa maneira”

PUBLICIDADE 

Após polêmica entrevista à CNN, exibida nesta quinta-feira (7), com participação da secretária especial de Cultura, Regina Duarte, Carlos Vereza saiu em defesa da atriz em sua página no Facebook. Segundo o ator, Regina teria sofrido provocações durante a entrevista por parte do programa.

“Regina Duarte estava relatando várias medidas importantes para a classe, como o parcelamento de prestação de contas dos artistas sobre financiamentos. Aí, a CNN, de forma não acertada com Regina, passou para a pauta de provocações”, escreveu Vereza.

“Regina, ao invés de ficar só reclamando, largou uma série de projetos de sua produtora para fazer algo por uma categoria notadamente desunida. Respeito a decisão de Regina, embora saiba que ela está sob fogo cerrado dos olavetes. Enfim, uma artista com quase sessenta anos de profissão não pode ser tratada dessa maneira”, concluiu.

Regina Duarte estava relatando várias medidas importantes para a classe, como o parcelamento de prestação de contas dos… Posted by Carlos Vereza on Thursday, May 7, 2020

Carlos é antigo defensor do presidente Jair Bolsonaro, e apoiou a nomeação de Regina Duarte ao cargo de secretária especial da Cultura no começo deste ano. Em abril, o ator rompeu com o presidente, reprovando a sua postura em relação à pandemia do novo coronavírus.