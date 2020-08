Antônio Fagundes é bloqueado no Instagram por enviar mais de 4 mil emojis a fãs

PUBLICIDADE

Uma atitude para lá de fofa fez com que Antônio Fagundes tivesse seus comentários bloqueados no Instagram. Tudo começou quando na sexta-feira (7), o ator postou uma foto dele com sua mulher Alexandra Martins num camarim, relembrando estar afastado do teatro por conta do isolamento social imposto pelo coronavírus.

A imagem recebeu interações “tão lindas”, nas palavras do ator, que ele resolveu responder a cada um deles com uma florzinha. Fagundes revelou ainda que é ele, pessoalmente, quem lê e interage com as pessoas o procuram na rede social.

“O que aconteceu? O Instagram bloqueou meus comentários, porque eles acharam que era um robô! Não era, não. Era euzinho mesmo! Então, não reparem se não tiver comentários por uns tempos, porque eles estão tentando entender quem é que manda mais de quatro mil rosas… Fui eu! Vocês não recebendo podem saber que, assim que me desbloquearem, receberão. Beijos”, prometeu Fagundes, sorridente, em vídeo na própria rede social na noite deste domingo (9).

O artista resolveu aderir à rede social em janeiro de 2020, mesmo sendo declaradamente avesso às novidades tecnológicas. “Oi, turminha. Você deve estar estranhando eu aqui no Instagram, ficando moderninho. Já fiz um podcast, agora estou no Instagram. Quero saber coisas de vocês e quero que vocês saibam coisas minhas, às quais talvez não tenham tido acesso. Vamos falar de um monte de coisa, de livro, de teatro, de cozinha, pintura, passeios, viagens”, convidou Fagundes, animado, à época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress.