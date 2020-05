Anitta desmente desejo de ser presidente do Brasil

PUBLICIDADE 

No último domingo (10), surgiu alguns boatos de que a cantora Anitta estaria interessada em ser a nova presidente do Brasil.

As especulações surgiram após a poderosa ter feito uma live política com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), por conta dos direitos autorais dos músicos, e com Regina Duarte, devido ao comportamento da secretária de cultura da presidência em entrevista à CNN Brasil.

A cantora recentemente fez uma live com a comentarista política Gabriela Priori sobre quais seriam as funções dos deputados, senadores e quais seriam os poderes do Brasil, Anitta disse que a próxima live, com a Gabriela, vai ser sobre o que é “partido de esquerda” e “partido de direita”.

A assessoria de imprensa da cantora negou que ela tenha interesse em se candidatar para presidente.