Andressa Urach revela que doou todo o dinheiro que ganhou se prostituindo

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (12), Andressa Urach vai estrear o programa Diário de Uma Ex-Garota de Programa em uma plataforma on-line evangélica. Urach vai entrevistar mulheres que supostamente deixaram a prostituição.

Após quase ter morrido devido a uma inflamação nas coxas e nos glúteos pelo uso de hidrogel, Andressa Urach resolveu deixar a vida de garota de programa e, desde então, passou a ser evangélica. Para o veículo ela ainda afirmou que a prostituição é mais comum no meio artístico.

“Infelizmente, a prostituição, direta ou indireta, é muito comum entre musas de carnaval, modelos e celebridades. Muitas se vendem por bolsas, sapatos, vida boa… Mantêm relacionamento por interesse, não só pelo dinheiro. Eu vivi isso e posso afirmar com propriedade que a rede social do mundo das celebridades é uma grande mentira. Elas vivem uma felicidade ilusória. Ainda mais com o dinheiro sujo que vem com a prostituição”.

Andressa ainda falou sobre o dinheiro que ganhou se prostituindo. Ela garantiu que não tem mais nenhuma herança do passado. “Doei tudo. Não tenho absolutamente nada que veio do dinheiro da prostituição. Esse peso de levar o dinheiro sujo nas minhas costas não tenho mais. Hoje vivo do dinheiro da venda dos meus livros e do meu trabalho atual”, alega, se recusando a dizer para quem foi o dinheiro. “Quando fazemos doação não devemos divulgar para quem. Deus sabe é só isso importa”, revelou.