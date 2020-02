CCBB apresenta ‘A Valsa de Lili’

PUBLICIDADE 

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília apresenta, com patrocínio do Banco do Brasil, o espetáculo A Valsa de Lili, em cartaz de 5 a 22 de março, no Teatro. Sucesso de público e crítica em São Paulo, o novo texto de Aimar Labaki, encenado por Débora Duboc, dirigido por Débora Dubois, é inspirado no livro autobiográfico ‘Pulmão de Aço’, de Eliana Zagui (a Lili da vida real), e promove o contato da plateia com uma personagem única, que está fisicamente paralisada, mas encontra-se intelectual e emocionalmente livre.

As duas Déboras, a atriz e a diretora, unem-se para contar a história dessa mulher extraordinária que sofre de paralisia e movimenta apenas a cabeça. Aimar Labaki constrói de forma delicada e emocionante a história de Lili, que, tanto em vida quanto na narrativa, vive numa UTI há quase quarenta anos, desde os 2 anos de idade, por conta de uma poliomielite mal diagnosticada. Débora Duboc já levou para casa o Prêmio APCA de melhor atriz pela atuação na peça. E o espetáculo foi indicado ao Prêmio Aplauso Brasil Brasil nas categorias de melhor texto, melhor atriz e desenho de luz.

“Lili vive em uma condição muito singular, mas seus questionamentos, medos e verdades são os mesmos de qualquer pessoa na sua idade: a necessidade de amar e ser amada, a relação com a morte, o que fazer da vida, como conseguir o sustento com o trabalho. Lili e seus amigos são uma prova viva da máxima de Sartre: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós”, diz Débora Duboc.

“A luta de Lili para sobreviver em condições tão adversas, sem perder o humor e o amor, são a metáfora perfeita para os dias sombrios que vivemos, entre a violência e a desesperança”, completa o autor Aimar Labaki.

A parceria entre a diretora Débora Dubois e o autor Aimar Labaki é antiga. É de ambos os espetáculos MotoRboy e Pirata na Linha, grandes sucessos para adolescentes, além de Poda ou Una Notte Intera, que Débora dirigiu para o Festival Intercity, em Florença, na Itália. Ela também já dirigiu Duboc em espetáculo com curadoria de Gianni Ratto. Sobre A Valsa de Lili, Dubois diz ser “um testemunho forte e sensível, uma forma de vida tão única e singular, que alçou vôo pra falar e tocar fundo em muitos de nós”.

Eliana Zagui, a autora do livro, esteve presente em uma sessão de A Valsa de Lili. “Foi para todos uma grande emoção recebê-la, pois ela se locomove acompanhada de um grande aparato que inclui ambulância, respiradores e profissionais da saúde”, conta Duboc.



“É mais que uma peça, é mais que imaginar. É entrar numa máquina do tempo, no mais profundo inconsciente. Reviver cada detalhe com muita saudade, risada, choro e ver que valeu a pena nunca parar de dançar ao meu ritmo”, conta Eliana.

“Eu entendi que viver é um ato político”. A existência de Lili é uma escolha diária. A personagem diz: Eu posso não mexer nada do pescoço para baixo, mas a minha alma nunca deixou de dançar. E como diz Suassuna: “No meu entender o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência: O Sonho e o Riso. Isso Lili tem de sobra”, finaliza Duboc.

SINOPSE

Lili é uma pessoa extraordinária e única, e, ao mesmo tempo, é uma mulher com questões iguais às de qualquer outro ser humano: o amor, a perspectiva do envelhecimento e da morte, os limites sociais e físicos e a luta pela sobrevivência. A única coisa que a distingue é que só consegue mexer os músculos do pescoço e da cabeça. Em pouco menos de uma hora, ela conta sua história e de seus amigos, mas principalmente, narra a aventura de viver plenamente, transformando as tragédias e dramas do cotidiano.

FICHA TÉCNICA

Texto: Aimar Labaki

Intérprete: Débora Duboc

Direção: Débora Dubois

Cenário e figurinos: Márcio Vinicius

Iluminação: Aline Santini

Trilha Sonora: Débora Dubois

Assessoria Corporal: Doria Gark

Fotografia: João Caldas Fº

Assessoria de imprensa: Tato Comunicação

Produção Executiva: Fabrício Síndice

Direção de Produção: Edinho Rodrigues (Brancalyone Produções)

Serviço:

A Valsa de Lili

De 5 a 22 de março

De quinta a sábado, às 20h

Domingo, às 19h

Sessão com Libras dia 14/03 (sábado)

Local: Teatro – Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB)

Ingressos para espetáculos no Teatro: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia entrada e clientes BB com Ourocard) // Sessão promocional no dia 8 de março (Dia da Mulher) com 50% de desconto para todo o público

Vendas na bilheteria do CCBB e também no site www.eventim.com.br

Endereço: SCES Trecho 2 – Brasília/DF Tel.: 61 3108-7600

Classificação indicativa – 12 anos