Cazuza In Concert: Live “Exagerada” neste sábado

Neste sábado, dia 20, às 21 horas, o Projeto Cazuza In Concert realiza show

transmitido ao vivo pelo Youtube. Uma viagem no tempo que percorre os

grandes sucessos do artista.



Quem interpreta o poeta é o músico brasiliense Renato Azambuja. “É um

show bastante teatral. Com vestuário completo e toda uma atuação. A ideia

mesmo é transportar todo mundo para aquela época”, explica.



No repertório, o projeto Cazuza In Concert permuta entre as duas fases do

artista. Na sua época de Barão Vermelho, músicas como Bete Balanço,

Maior Abandonado e Mais Uma Dose são relembradas fielmente. Já no

momento solo, O Tempo Não Para, Vida Louca, Codinome Beija-Flor e Faz

Parte do Meu Show, entre outras, completam parte do rico repertório

deixado por Cazuza.



História



O projeto já existe há 11 anos. Já percorreu o país em diversas

apresentações. “Cada show tem sua particularidade. O Cazuza era um artista

muito intenso e isso fica evidente em cada lugar que tocamos. É uma

diversão e honra pode propagar a mensagem do poetinha”, conta Azambuja.

O projeto conta com a participação dos músicos Rafael Monte Rosa, Jorge

Bittar, Beto Bass e Juninho Fernandes.

Cazuza In Concert



Transmissão Ao Vivo: youtube.com/azambuja1983

Intagram: @cazuzainconcert