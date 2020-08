Cat Dealers lança remix de “Who’s Laughing Now”, de Ava Max

PUBLICIDADE

Na última quarta-feira, 12, o duo brasileiro Cat Dealers lançou o remix oficial de “Who’s Laughing Now”, um dos singles mais recentes da cantora Ava Max. A faixa é parte do álbum de estreia da artista, “Heaven & Hell”, previsto para setembro. O novo trabalho chega apenas cinco dias após o lançamento de “Cold Feet”, remix do duo canadense Loud Luxury, formado por Andrew Fedyk e Joe Depace.

“Quando recebemos o convite para fazer o remix da Ava, ficamos bem empolgados. Primeiro porque a gente já tocava música dela, um mashup de ‘Sweet But Psycho’. Segundo, porque sempre comentamos como achamos maneiro o timbre de voz e o estilo dela”, revela a dupla sobre a admiração por Ava Max.

Ava Max conquistou não apenas o público, mas a crítica musical ao redor do mundo, que a categorizou como a princesa do pop e uma das maiores vozes femininas da nova geração. Com letras que enaltecem a individualidade e o empoderamento, filha de pais albaneses, a cantora tem quebrado recordes desde a estreia de “Sweet But Psycho”.

O single, maior sucesso da artista até hoje, soma mais de 2 bilhões de streams globais e rendeu à cantora a indicação como uma das melhores músicas de 2019 para o New York Times. Ainda no ano passado, estreou “Salt”, sucesso global que, apenas no Brasil, acumula mais de 4,5 milhões de streams, 675 mil visualizações no clipe e certificada ouro no país, com mais de 20 mil em vendas totais. “Kings & Queens”, lançada neste mês, já conta com mais de 5,5 milhões de plays, 5,9 milhões de visualizações e certificado ouro, com mais de 20 mil em vendas totais – números acumulados apenas no Brasil.

Sobre o novo lançamento, Cat Dealers comenta: “Foi um ótimo desafio, já que por mais que nosso estilo de som não tenha muito a ver, queríamos deixar o remix com a cara do nosso set, com a nossa identidade. Não tínhamos a menor noção se ia ficar bom ou não, fomos testando. Acabou que a gente se amarrou e terminamos muito mais rápido do que imaginávamos. Ficou animal”.

Cat Dealers

Os irmãos Lugui e Pedrão se consolidam entre os três maiores DJs/Produtores do Brasil e representam um dos grandes nomes da cena internacional. O duo está novamente concorrendo ao Top 100 DJ Mag, que busca ranquear os melhores DJs do mundo. No ano passado, foram eleitos no #46 lugar. Recentemente, tocaram no Tomorrowland Around The World, edição virtual do maior evento de eletrônica do planeta, e realizaram Drive-Ins em Manaus (Pump Manaus), São Paulo (Drive In Stage) e Rio de Janeiro (Go Dream).