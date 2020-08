Caetano Veloso completa 78 anos e é sucesso da MPB

PUBLICIDADE

Inspirador do MPB, Caetano Veloso celebra dia 7 de agosto mais um aniversário. Desde o fim da bossa nova, ele se reinventa sem cessar, com 78 anos, Caetano continua fazendo história na nossa história.

O baiano de Santo Amaro da Purificação, filho de Dona Canô, irmão de Maria Bethânia e mais outros quatro, já completa meio século de carreira musical, do samba-canção ao rock, do tango ao reggae, da experimentação mais radical ao sucesso brega.

Caetano fez parte do Movimento Tropicalista no Brasil – movimento que participavam Caetano, Gil, Gal, Tom Zé e Torquato Neto, que unia ritmos regionais e guitarras elétricas que transformou a MPB. O astro tem canções de destaque como “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda” e “Sampa”. É um dos músicos mais influentes do Brasil.

Prisão

Em 1969, Caetano Veloso é preso pela ditadura militar, acusado de ter desrespeitado o Hino Nacional e a Bandeira. Caetano e o conterrâneo Gilberto Gil esgotaram a paciência da ditadura militar. Depois de ter várias de suas músicas censuradas e proibidas, os dois foram detidos, tiveram a cabeça raspada. Em 1969, Caetano parte para o exílio, em Londres. Nesse período, grava: “Caetano Veloso” (1969) e “London, London” (1971). Em 1971, volta ao Brasil e no ano seguinte faz show em Salvador, ao lado de Chico Buarque. Em 1973 lançou “Araçá Azul” e produziu shows para Bethânia, Gal, entre outros.

O músico continou seu sucesso na década de 80 e nas últimas décadas. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, entre eles, o Grammy Award – Melhor Álbum de World Music, com “Livro”, em 2000, Grammy Latino: Melhor Álbum de Cantor: 2007, 2009 e 2013, Grammy Latino – Personalidade do Ano 2012, Grammy Latino – Melhor Canção Brasileira de 2014, com “A Bossa Nova é Foda”, Prêmio da Música Brasil – Cantor 2016, entre outros.