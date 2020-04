Bolsonaro sobre Gusttavo Lima: “vem sendo injusta e covardemente atacado”

PUBLICIDADE 

Na noite dessa quinta-feira (16) o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do cantor Gusttavo Lima, por meio de seu perfil oficial no Twitter, e disse que o sertanejo “injusta e covardemente atacado” pelas lives que fez nos últimos dias;

As transmissões ao vivo de Gusttavo Lima foram criticadas e denunciadas por espectadores que afirmam que as ações publicitárias durante as lives não seguiram os cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas alcoólicas. Com isso, o Conar abriu uma representação ética contra Gusttavo e a Ambev.

Na mensagem em apoio ao cantor, Bolsonaro destacou que Gusttavo “e outros artistas sertanejos e de demais gêneros, têm sido grandes heróis nessa luta contra a Covid-19 e merecem aplausos”.

– Minha solidariedade ao cantor @gusttavo_lima, que vem sendo injusta e covardemente atacado após a grande live que fez dentro de sua própria casa. Ele e outros artistas sertanejos e de demais gêneros, têm sido grandes heróis nessa luta contra a COVID19 e merecem aplausos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 17, 2020